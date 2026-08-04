Messi andando em estacionamento na Flórida, nos Estados UnidosReprodução/X @realmilgrauu
O Messi tá doidão?— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 4, 2026
Andando por aí sem segurança pic.twitter.com/uNJ8vZj00y
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