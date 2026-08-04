Messi andando em estacionamento na Flórida, nos Estados Unidos - Reprodução/X @realmilgrauu

Messi andando em estacionamento na Flórida, nos Estados UnidosReprodução/X @realmilgrauu

Publicado 04/08/2026 13:01

Rio - Camisa 10 da seleção argentina, Lionel Messi foi avistado fazendo compras em loja de conveniência, nos Estados Unidos, acompanhado de Matteo e Ciro, seus filhos. O fato que mais impressionou os internautas foi a tranquilidade do jogador andando na rua, fora o brasileiro que fez a filmagem, não havia ninguém abordando o craque. A situação repercutiu nas redes sociais.

Após breve descanso em sua cidade natal, Rosário, Messi adiantou sua volta para os Estados Unidos, e inclusive já atuou pelo seu time atual, Inter Miami, em empate por 2 a 2. O craque iniciou a partida no banco e entrou aos 7 mitutos da segunda etapa.

Porém, uma filmagem surpreendeu os internautas: Messi saindo de uma loja de conveniência, junto de seus filhos, sem ser abordado por nenhum indivíduo. Além dessa surpresa, ele estava sem nenhum segurança pessoal, algo que é inimaginável na maioria dos locais mundo afora.

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O Messi tá doidão?



Andando por aí sem segurança pic.twitter.com/uNJ8vZj00y — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 4, 2026

"Cara, o Messi passear nos EUA seria tipo o Patrick Mahomes andar na 25 de maio. Ninguém reconhece." disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter, de forma irônica, por conta da baixa popularidade do futebol no país.

Agora, o argentino se prepara seu próximo compromisso, Inter Miami e Atlético San Luis, na quarta-feira (5), às 20:30 (de Brasília). A partida é válida pela Leagues Cup, torneio de caráter continental, que reúne equipes do México, Estados Unidos e Canadá.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato