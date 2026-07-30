Messi se despediu da Copa do Mundo com mais um vice-campeonato - ODD ANDERSEN / AFP

Messi se despediu da Copa do Mundo com mais um vice-campeonatoODD ANDERSEN / AFP

Publicado 30/07/2026 17:10 | Atualizado 30/07/2026 17:12

Rio - Poucos dias depois de anunciar sua aposentadoria da arbitragem, Slavko Vincic voltou a falar sobre o momento mais marcante da carreira: a final da Copa do Mundo de 2026, disputada entre Espanha e Argentina . Em entrevista publicada pelo jornal "Olé", o árbitro esloveno comentou a pressão de comandar a principal partida do futebol mundial e elogiou a postura de Lionel Messi durante o confronto.

Um dos assuntos abordados foi a conversa que teve com Messi ao longo da decisão. Sem revelar o conteúdo do diálogo, Vincic preferiu preservar o que foi dito em campo, mas fez questão de destacar o comportamento do capitão argentino. "Vou deixar essa conversa no campo. Mas posso dizer que Messi se comportou com esportividade", afirmou ao jornal espanhol "Marca".

O árbitro também relembrou a emoção ao ser escolhido pela Fifa para apitar a decisão. Segundo ele, a indicação representou um dos maiores reconhecimentos da carreira, mas veio acompanhada de uma responsabilidade proporcional ao tamanho do evento. Na avaliação do árbitro, poucos jogos concentram tanta cobrança quanto uma final de Copa do Mundo.

"No início foi um choque. Depois veio o orgulho por representar nossa equipe de arbitragem e a Federação Eslovena em um palco tão importante. Sabíamos da responsabilidade e precisávamos corresponder à confiança que recebemos. Toda uma carreira na arbitragem acaba reduzida a um único jogo. A responsabilidade é enorme, mas acredito que nossa estratégia foi a correta", afirmou.

Outro tema defendido pelo árbitro foi o uso da tecnologia. Vincic reforçou a importância do VAR no futebol moderno e que o auxílio do árbitro de vídeo se tornou indispensável para reduzir erros em lances decisivos. "É possível corrigir um erro ao rever as imagens. Com a velocidade do futebol hoje, é impossível ver tudo. Não consigo imaginar arbitrar sem a ajuda da tecnologia", finalizou.