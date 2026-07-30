Messi se despediu da Copa do Mundo com mais um vice-campeonatoODD ANDERSEN / AFP
Árbitro da final da Copa do Mundo elogia postura de Messi
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