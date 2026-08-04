Eduardo Dantas assumiu cargoDivulgação
Ex-campeão de MMA assume presidência de federação de jiu jitsu
Apresentador do canal Combate, Eduardo Dantas, substitui Cleiber Maia, que comandou a entidade desde a sua fundação, e morreu recentemente
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Vini Jr e Real Madrid terão reunião decisiva nesta semana
Clube espanhol não deverá aumentar proposta de renovação; impasse entre as partes pode levar o atacante a mudar de ares na Europa
Brasileiro encontra Messi em loja e vídeo viraliza nas redes
Argentino, de 39 anos, estava fazendo compras em loja de conveniência, em Miami; naturalidade do craque foi destacada pelos torcedores
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Glorioso acerta bases com zagueiro venezuelano e espera por sinalização do clube paulista para contratá-lo em definitivo
Bruno Guimarães deve fazer exames e assinar com o Arsenal nesta quarta
Jogador, de 28 anos, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, atua pelo Newcastle desde 2022 e está perto de mudar de ares
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