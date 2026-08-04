Eduardo Dantas assumiu cargo - Divulgação

Eduardo Dantas assumiu cargoDivulgação

Publicado 04/08/2026 13:35

Rio - Eduardo Dantas, o Dudu Dantas, é o novo presidente da Sport Jiu Jitsu South American Federation, a SAF. Ex-campeão mundial de MMA pelo Bellator e apresentador do canal Combate, ele assume o cargo após o falecimento de Cleiber Maia, que dirigiu a entidade desde sua fundação e consolidou sua atuação esportiva e social em toda a América do Sul.

A trajetória de Dudu Dantas começa no mesmo lugar de onde a federação entende seu propósito. Criado no Morro de Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro, ele entrou no jiu-jitsu por meio de um projeto social ainda na infância. A partir daí, construiu uma carreira que o levou ao topo dos esportes de combate: pela Nova União, equipe comandada por Dedé Pederneiras, chegou à faixa-preta com três graus. No MMA, conquistou dois títulos mundiais na categoria peso-galo do Bellator, uma das maiores organizações do esporte no mundo.

"Eu sou o que essa federação defende. Saí de um projeto social no morro e o jiu-jitsu me levou ao mundo. Assumir a SAF é devolver isso: garantir que a próxima criança que pisa no tatame, em qualquer canto da América do Sul, tenha a chance que eu tive", afirma o novo presidente.

Fora dos tatames, Dudu converteu a própria história em ferramenta de transformação. Criou o Código Marcial, primeiro curso de capacitação para professores e instrutores de artes marciais desenvolvido em parceria com a UNIRIO. Ministrou aulas para o BOPE e para a Polícia Federal, atua como embaixador do projeto Ecoar e segue atuante como empreendedor social em comunidades. Atualmente, também ocupa a função de apresentador do canal Combate, do Grupo Globo.

Fundada em 2013, a SAF é a representação sul-americana da Sport Jiu Jitsu International Federation, a SJJIF, e reúne cerca de 25 mil atletas filiados em todo o continente. A entidade organiza ao longo do ano um calendário de competições nacionais e internacionais, com etapas como o Brasil Open, o Sul-Americano e o World Tour, além de manter atuação reconhecida no parajiu-jitsu e em programas voltados à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social.