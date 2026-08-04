Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Na mira de Fla e Botafogo, Luiz Henrique não deve voltar ao Brasil
Atacante, de 26 anos, também foi ventilado pelo Cruzeiro; pedida do Zenit pelo jogador é considerada alta demais para os padrões dos clubes
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