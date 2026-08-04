Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Pedro Logato
Rio - O atacante Luiz Henrique, de 26 anos, que fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo tem sido ventilado em clubes como Flamengo, Botafogo e Cruzeiro. Apesar disso, a tendência é que o Rei da América de 2024 não volte ao país.
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De acordo com informações da "ESPN", os valores pedidos pelo Zenit, da Rússia, para negociá-lo são considerados altos demais para os investimentos que os três clubes desejam fazer no momento. O Cruzeiro, inclusive, já teria desistido do atacante.
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O Botafogo chegou a procurar o Zenit e sinalizar com a possibilidade de envolver Danilo na negociação. Porém, o volante não deseja atuar na Rússia e possibilidade de desvalorizar o jogador, de 25 anos, contribuíram para o Alvinegro dar passos atrás.
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O Flamengo sondou a situação do atacante, que é sonho antigo, mesmo antes da passagem dele pelo Botafogo. Porém, a prioridade do Rubro-Negro no mercado continua sendo Thiago Almada.
Luiz Henrique defende o Zenit, da Rússia, desde o começo de 2025, quando foi comprado por 35 milhões de euros (R$ 212 milhões na cotação da época). O atacante, que foi convocado por Ancelotti para disputar a Copa do Mundo, não vive seu melhor momento no país.