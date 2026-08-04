Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/08/2026 14:40

De acordo com informações da "ESPN", os valores pedidos pelo Zenit, da Rússia, para negociá-lo são considerados altos demais para os investimentos que os três clubes desejam fazer no momento. O Cruzeiro, inclusive, já teria desistido do atacante.

O Botafogo chegou a procurar o Zenit e sinalizar com a possibilidade de envolver Danilo na negociação. Porém, o volante não deseja atuar na Rússia e possibilidade de desvalorizar o jogador, de 25 anos, contribuíram para o Alvinegro dar passos atrás.

O Flamengo sondou a situação do atacante, que é sonho antigo, mesmo antes da passagem dele pelo Botafogo. Porém, a prioridade do Rubro-Negro no mercado continua sendo Thiago Almada.

Luiz Henrique defende o Zenit, da Rússia, desde o começo de 2025, quando foi comprado por 35 milhões de euros (R$ 212 milhões na cotação da época). O atacante, que foi convocado por Ancelotti para disputar a Copa do Mundo, não vive seu melhor momento no país.