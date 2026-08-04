Fogo deixou rastros de destruição em áreas rurais da EspanhaFoto: Oscar del Pozo/AFP
Messi doa quase R$ 500 mil para áreas atingidas por incêndios na Espanha
Doação do camisa 10 foi agradecida pela presidente da Comunidade de Madri, enquanto o país enfrenta os impactos das queimadas
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Atacante, de 26 anos, também foi ventilado pelo Cruzeiro; pedida do Zenit pelo jogador é considerada alta demais para os padrões dos clubes
Uefa pressiona por saída de Infantino e pode boicotar Mundial de Clubes
Entidade europeia busca apoio para convocar uma reunião emergencial no Conselho da Fifa e pedir pela saída do atual presidente
Secretário-geral aumenta pressão sobre Gianni Infantino na Fifa
Mattias Grafström se manifestou sobre plano frustrado do presidente da entidade, que sugeriu investimentos privados na Copa do Mundo
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