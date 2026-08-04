Vini Jr retornou aos treinos, mas segue com futuro indefinido no Real Madrid - Divulgação/Real Madrid

Vini Jr retornou aos treinos, mas segue com futuro indefinido no Real MadridDivulgação/Real Madrid

Publicado 04/08/2026 15:30

Rio - Em meio a indefinição sobre o seu futuro, Vini Jr se reapresentou nesta última segunda-feira (3), no CT de Valdebebas, em Madri, e iniciou a pré-temporada com o Real Madrid. Nos primeiros dias de atividades, o atacante fez elogios ao técnico José Mourinho e revelou parte da conversa com o treinador português.

"O (José) Mourinho quer que eu seja eu mesmo em campo. Que eu esteja feliz e continue jogando o meu futebol", disse o atacante brasileiro, que recebeu quatro semanas de férias, mais do que qualquer outro jogador do elenco do Real Madrid.

No primeiro dia de pré-temporada, Vini Jr teve o seu primeiro contato pessoal com o técnico José Mourinho. Durante as férias, o treinador português fez ligações para o atacante brasileiro , ressaltando sua importância para o Real Madrid e o incentivando a renovar o contrato.

"Estou ainda conhecendo o treinador e os novos companheiros. Cheguei há apenas dois dias e ainda estamos nos adaptando. É uma pré-temporada muito intensa, com muito trabalho físico. Estamos treinando bastante para chegar preparados e evitar lesões durante a temporada", afirmou à "Real Madrid TV".

Vini Jr se reapresentou ao Real Madrid em uma condição física considerada "excepcional" . Logo no primeiro dia, o atacante já foi para o campo e participou das atividades com os companheiros, com "trabalho físico controlado e progressivo".