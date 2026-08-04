Thiago Almada em ação pela seleção argentina - AFP

Thiago Almada em ação pela seleção argentinaAFP

Publicado 04/08/2026 15:28

Rio - A novela Thiago Almada no Flamengo pode estar próxima de uma reviravolta. Nas últimas horas, a imprensa espanhola havia noticiado que o meia teria um acordo com o River Plate . No entanto, o empresário do jogador trouxe uma versão diferente, que promete encher os rubro-negros de esperança.

Consultado pelo jornalista Venê Casagrande, o agente Augustín Jiménez disse que o ex-Botafogo está dividido sobre seu futuro e ainda não decidiu qual oferta irá aceitar. "Thiago ainda não tomou uma decisão", declarou.

A situação de Thiago Almada então ganha novos contornos, depois de informações que eram ruins para os torcedores do Flamengo. A imprensa espanhola tratava a transferência para o River Plate como praticamente certa, tendo sido influenciada pelo desejo da família do jogador de voltar à Argentina.

No novo cenário, o Flamengo foi colocado em igualdade de condições com a equipe de Buenos Aires na corrida pela contratação do meia. Visto que o Atlético de Madrid já concordou em vender o atleta, a definição do novo destino de Thiago Almada dependerá quase exclusivamente da escolha do jogador.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato