Thiago Almada em ação pela seleção argentinaAFP
Mudança? Agente de Almada vê igualdade de condições entre Fla e River
Empresário Augustín Jiménez declarou que o jogador tem seu futuro em aberto e ainda não aceitou nenhuma das duas propostas
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Flamengo prioriza venda de jovens e deve negociar Lorran
Jogador, de 20 anos, está negociando com clube espanhol; Rubro-Negro recebeu consultas do exterior e rejeitou vender alguns atletas
Galvão Bueno cita má fase do Flamengo e exalta o Palmeiras
Narrador afirmou que o clube paulista é o 'grande time do momento' no futebol brasileiro; Rubro-Negro é vice-líder da Série A
Gonzalo Plata pode reforçar o Flamengo contra o Vitória
Atacante se recupera de tendinite no joelho direito e já voltou a treinar parcialmente
José Boto comenta negociação por Almada: ‘Não entraremos em leilões’
Diretor de futebol do Flamengo atualizou a situação do meia-atacante, que também tem proposta do River Plate, da Argentina
Flamengo insiste por Thiago Almada, e diretor vai à Argentina
José Boto foi ao país para se reunir pessoalmente com o empresário do jogador; argentino também é alvo do River Plate
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