Kerolin é reforço do BarcelonaDivulgação / X @FCBfemeni
Ha arribat per deixar empremta.— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 4, 2026
Benvinguda, Kerolin! pic.twitter.com/cRm8G30eiE
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Ha arribat per deixar empremta.— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 4, 2026
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