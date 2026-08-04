Kerolin é reforço do Barcelona - Divulgação / X @FCBfemeni

Kerolin é reforço do BarcelonaDivulgação / X @FCBfemeni

Publicado 04/08/2026 16:21 | Atualizado 04/08/2026 17:17

Espanha - O Barcelona anunciou nesta terça-feira (4) a contratação da atacante Kerolin, que estava no Manchester City, da Inglaterra. O vínculo da jogadora da seleção brasileira com o clube catalão vai até 2030.

"Embora se sinta mais à vontade jogando pelas pontas, sua versatilidade permite que ela atue em toda a linha de frente. Com qualidade técnica excepcional e capacidade de superar defensoras no mano a mano, ela traz criatividade, imprevisibilidade e opções ofensivas a um elenco que segue em busca da excelência", diz um trecho do comunicado do Barcelona sobre a atleta de 26 anos.

Ha arribat per deixar empremta.



Benvinguda, Kerolin! pic.twitter.com/cRm8G30eiE — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 4, 2026

O clube catalão não divulgou o valor da transferência. No entanto, segundo a 'Sky Sports', acredita-se que tenha sido por volta de 1,25 milhão de libras (quase R$ 8,6 milhões). Já os jornais 'Marca' e 'Mundo Deportivo' noticiaram 1,2 milhão de euros (R$ 7 milhões) mais variáveis.

É a maior compra do Barcelona no futebol feminino. Kerolin ainda se torna a jogadora brasileira mais cara da história.