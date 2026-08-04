Vozinha foi apresentado como jogador do Colo-Colo - Reprodução / YouTube Colo-Colo

Vozinha foi apresentado como jogador do Colo-ColoReprodução / YouTube Colo-Colo

Publicado 04/08/2026 17:16 | Atualizado 04/08/2026 17:16

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O jogador assinou um contrato de seis meses, com a possibilidade de renovar por mais um ano.Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, teve um desempenho extraordinário na fase de grupos da Copa do Mundo pela seleção cabo-verdiana contra campeãs mundiais como Espanha e Uruguai.Nos 16-avos de final, enfrentou a Argentina de Lionel Messi e teve outra atuação de destaque, com defesas decisivas que mantiveram as esperanças dos 'Tubarões Azuis' até a prorrogação, que terminou com a vitória da 'Albiceleste' por 3 a 2."A Copa do Mundo é a maior competição do futebol (...) Eu sabia que poderia trazer muitas coisas grandes para mim", disse o goleiro.Vozinha jogou na última temporada pelo modesto GD Chaves, da segunda divisão portuguesa, atividade que conciliava com aulas de vôlei de praia.Seu desempenho no Mundial na América do Norte o transformou em uma figura de alcance internacional e impulsionou sua popularidade nas redes sociais, com sua conta no Instagram saltando de 50 mil para mais de 29 milhões de seguidores."Estamos muito felizes que o Colo Colo esteja em todas as páginas esportivas do mundo. Colocamos na órbita mundial não só o clube, mas também a liga chilena", comentou Aníbal Mosa, presidente do clube.Vozinha afirmou que não se sente pressionado com o novo desafio."Pressão é quando você está doente ou quando não tem o que comer. Estou pensando apenas em trabalhar e ajudar o clube a alcançar seus objetivos", concluiu o goleiro.