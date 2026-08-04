João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro - AFP

João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiroAFP

Publicado 04/08/2026 16:45 | Atualizado 04/08/2026 16:48

Rio - Sensação do tênis e principal nome do Brasil no esporte, João Fonseca conheceu nesta terça-feira (4) o adversário na estreia do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Atual 26º colocado do ranking mundial, o brasileiro vai enfrentar o grego Stefano Tsitsipas, número 49 do mundo.

João Fonseca, de 19 anos, é o cabeça de chave número 24 do torneio e estreia pela competição na segunda rodada. Já Stefano Tsitsipas, por sua vez, garantiu a vaga na competição após eliminar o americano Martin Damm, número 97 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

É a segunda vez na história que João Fonseca enfrentará o antigo número 3 do ranking mundial. Em 2025, o tenista brasileiro venceu Stefano Tsitsipas por 2 sets a 1, na Copa Davis, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5. O resultado garantiu a vitória do Brasil sobre a Grécia na competição.

Após a campanha histórica em Roland Garros, João Fonseca chega sob forte expectativa para o Masters 1000 de Montreal. A ausência de três importantes tenistas como Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz aumentam a esperança por um grande desempenho a competição.

Em caso de vitória sobre Stefano Tsitsipas, João Fonseca pode reencontrar Casper Ruud na fase seguinte. O norueguês, que é o cabeça de chave 9 do torneio, foi derrotado pelo brasileiro em Roland Garros. O alemão Alexander Zverev e o canadense Félix Auger-Aliassime são os principais favoritos da competição.