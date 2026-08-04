João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiroAFP
João Fonseca enfrentará ex-número 3 do mundo no Masters 1000 de Montreal
Tenista brasileiro já venceu o adversário da estreia por 2 sets a 1 na Copa Davis do ano passado
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Ex-lateral-esquerdo compareceu ao local um dia antes do jogo contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que será no Maracanã
Ex-meia do Botafogo decide se aposentar do futebol aos 37 anos
Nicolás Lodeiro comunicou decisão ao elenco do Nacional-URU; uruguaio teve passagem marcante pelo clube carioca e virou ídolo nos EUA
Barcelona confirma a contratação de atacante brasileira
Em negociação histórica para o clube catalão, a jogadora da Seleção firmou vínculo válido até 2030; ela estava no Manchester City
Ferran Torres abre o jogo sobre futuro no Barcelona
Atacante, que entrou na mira do PSG, afirmou esperar um posicionamento do clube catalão antes de definir os próximos passos da carreira
Rayan responde se prefere Brasil ou Inglaterra e dinâmica viraliza
Jogador, de 19 anos, que foi titular em três jogos pela seleção brasileira na Copa do Mundo deixou o Vasco no começo da temporada
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