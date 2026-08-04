Zico ao lado de Diego Ribas Divulgação

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Rio - Ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas, de 41 anos, opinou sobre a necessidade do clube carioca contratar reforços para o meio-campo. O ex-camisa 10 reforçou a qualidade de Arrascaeta e afirmou que o Rubro-Negro está bem servido.
"Em termos de camisa 10, nós estamos muito bem servidos com o Arrasca, que é um craque", afirmou em entrevista ao "Jornal dos Sports".
Porém, questionado sobre a possível contratação de Thiago Almada, Diego Ribas afirmou que o ex-jogador do Botafogo poderá servir bem ao Rubro-Negro.
"Em relação ao Almada, os bons jogadores são sempre bem-vindos em um elenco como o do Flamengo. Ele é um excelente jogador", concluiu.