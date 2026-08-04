Zico ao lado de Diego Ribas - Divulgação

Zico ao lado de Diego Ribas Divulgação

Publicado 04/08/2026 17:21

Rio - Ex-jogador do Flamengo , Diego Ribas, de 41 anos, opinou sobre a necessidade do clube carioca contratar reforços para o meio-campo. O ex-camisa 10 reforçou a qualidade de Arrascaeta e afirmou que o Rubro-Negro está bem servido.

"Em termos de camisa 10, nós estamos muito bem servidos com o Arrasca, que é um craque", afirmou em entrevista ao "Jornal dos Sports".

Porém, questionado sobre a possível contratação de Thiago Almada, Diego Ribas afirmou que o ex-jogador do Botafogo poderá servir bem ao Rubro-Negro.

"Em relação ao Almada, os bons jogadores são sempre bem-vindos em um elenco como o do Flamengo. Ele é um excelente jogador", concluiu.