Júnior, em debate nesta terça-feira (4)Reprodução / SporTV

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Gabriel Salotti
Rio — O comentarista e ídolo do Flamengo, Júnior, criticou duramente o trabalho do diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto. Durante participação no programa 'Seleção SporTV', nesta terça-feira (4), o ex-lateral-esquerdo classificou a postura do dirigente nas negociações com Thiago Almada como "arrogante".
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José Boto é dirigente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo
Júnior, em debate nesta terça-feira (4) - Reprodução / SporTV

"Se você for olhar as contratações feitas na gestão dele, eu tenho minhas dúvidas se elas foram tão favoráveis. Uma coisa é você ter capacidade de ir lá e convencer, [e outra é] quando tem a parte financeira na tua mão para desenvolver", disse.
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A bancada do programa debatia sobre a declaração de Boto, em que ele disse que não viajou à Argentina para convencer Almada, pois ele jogou no Brasil por seis meses e "sabe da grandeza do Flamengo". Júnior seguiu suas críticas ao diretor citando o caso do lateral-direito Emerson Royal.

"O Flamengo pagou 9 milhões de euros no Emerson Royal. Ele teve passagens no Bétis, Milan, Tottenham e Barcelona e não conseguiu se firmar nesses clubes todos. Gastar o dinheiro que foi pago em um jogador que não conseguiu não me convence. Se o Emerson estivesse jogando maravilhosamente bem, tudo bem, mas não é isso que a gente tem visto, do custo-benefício que foi feito. Esse é o tipo de contratação que não me convence muito", analisou.
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Por fim, Júnior afirmou que nenhum dos seus amigos que trabalham no futebol europeu conheciam o dirigente. "Eu, por todo o conhecimento que tenho com amigos, que inclusive são agentes da Europa, perguntei e eles não conhecem José Boto. Ex-colegas meus não conhecem. E por que ele usa dessa arrogância e dessa prepotência? Quero ver resultados", concluiu.