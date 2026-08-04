Wallace Yan comemora seu gol pelo Flamengo com Lorran - Gilvan de Souza / Flamengo

Wallace Yan comemora seu gol pelo Flamengo com LorranGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/08/2026 17:48 | Atualizado 04/08/2026 18:44

Flamengo está sendo criticada por conta de sua postura com os jovens, principalmente das categorias de base. O clube tem utilizado a estratégia de vender esses ativos por um valor alto, visando montar um elenco mais experiente. A bola da vez é o atacante Lorran. Rio - A diretoria doestá sendo criticada por conta de sua postura com os jovens, principalmente das categorias de base. O clube tem utilizado a estratégia de vender esses ativos por um valor alto, visando montar um elenco mais experiente. A bola da vez é o atacante Lorran.

O Rubro-Negro abriu negociações com o Granada, da Espanha e negocia a saída de Lorran. A decisão da diretoria irritou bastante os torcedores, visto que o jogador vinha atuando muito bem quando entrou em campo após a Copa do Mundo de 2026. . A decisão da diretoria irritou bastante os torcedores, visto que o jogador vinha atuando muito bem quando entrou em campo após a Copa do Mundo de 2026.

"E os mais velhos ficam. Os jogadores que dão mais de cinco entrevistas falando que querem sair também ficam. Essa é a gestão do Bap", disse um torcedor por meio do "X", o antigo Twitter. Outro internauta foi além: "Ninguém fazendo nada após a Copa, o que jogou bem em três partidas eles já tentam negociar! Esse Boto é muito fraco", completou.

Revelado no Flamengo, Lorran subiu para o profissional em 2023, mas não conseguiu se firmar no time principal. Sem espaço, foi emprestado ao Pisa, da Itália, no ano passado. Porém, teve poucas oportunidades no time italiano, onde atuou em apenas dez jogos e marcou um gol.

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O próximo compromisso do Flamengo é contra Vitória, no domingo (9), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

*Reportagem do estágio João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza