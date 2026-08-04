Wallace Yan comemora seu gol pelo Flamengo com LorranGilvan de Souza / Flamengo
Torcedores do Flamengo defendem permanência de Lorran: 'Jogou bem'
Atacante, de apenas 20 anos, está sendo negociado com o Granada, da Espanha, o que gerou irritação entre os rubro-negros
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Júnior dispara contra trabalho de José Boto: 'Quero ver resultados'
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Ex-apoiador, de 41 anos, defendeu o Rubro-Negro até encerrar sua carreira em 2022; Ex-camisa 10 abordou a possível contratação do argentino
Mudança? Agente de Almada vê igualdade de condições entre Fla e River
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Galvão Bueno cita má fase do Flamengo e exalta o Palmeiras
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