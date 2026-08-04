Matheus Aiás aplica lambreta e dá assistência em amistoso - Reprodução

Matheus Aiás aplica lambreta e dá assistência em amistosoReprodução

Publicado 04/08/2026 19:56 | Atualizado 04/08/2026 20:09

Rio - Apesar da derrota do Jeju United por 2 a 1 para o Bayern de Munique , o amistoso desta terça-feira (4) teve um brasileiro como um dos destaques da partida. O atacante Matheus Aiás protagonizou uma bela jogada ao aplicar um chapéu de lambreta dentro da área antes de servir Lee Chang-min, autor do gol da equipe sul-coreana.

Ahh o futebol…



O Bayern de Munique está enfrentando neste momento o Jeju FC da Coreia do Sul em amistoso realizado em Suwon, e olhe o que o desconhecido atacante brasileiro Matheus Aiás, atacante do time coreano aprontou!!!



Assistência do ano?! pic.twitter.com/Dx3A9m0i04 — Carlos Schön (@cadado_schon) August 4, 2026

O duelo de pré-temporada foi disputado na Coreia do Sul. No entanto, a equipe comandada por Vincent Kompany venceu com gols de Felipe Chávez e Bastian Assomo.

Os alemães iniciaram a partida utilizando uma formação alternativa. Na etapa final, alguns titulares foram acionados, entre eles Kimmich, Tah e Luis Díaz.

Revelado pela Ponte Preta, Matheus Aiás construiu praticamente toda a carreira no exterior. Aos 29 anos, já defendeu clubes da Espanha, Portugal, Estados Unidos e Armênia antes de chegar ao Jeju United.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.