Rio - Apesar da derrota do Jeju United por 2 a 1 para o Bayern de Munique, o amistoso desta terça-feira (4) teve um brasileiro como um dos destaques da partida. O atacante Matheus Aiás protagonizou uma bela jogada ao aplicar um chapéu de lambreta dentro da área antes de servir Lee Chang-min, autor do gol da equipe sul-coreana.
Ahh o futebol…
O Bayern de Munique está enfrentando neste momento o Jeju FC da Coreia do Sul em amistoso realizado em Suwon, e olhe o que o desconhecido atacante brasileiro Matheus Aiás, atacante do time coreano aprontou!!!
Os alemães iniciaram a partida utilizando uma formação alternativa. Na etapa final, alguns titulares foram acionados, entre eles Kimmich, Tah e Luis Díaz.
Revelado pela Ponte Preta, Matheus Aiás construiu praticamente toda a carreira no exterior. Aos 29 anos, já defendeu clubes da Espanha, Portugal, Estados Unidos e Armênia antes de chegar ao Jeju United.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.
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