Sem espaço, Elias Manoel disputou apenas seis jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2025 17:14

Emprestado pelo Botafogo , Elias Manoel foi anunciado como reforço do Santa Clara, de Portugal, até o fim da temporada. O atacante, que tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2027, celebrou o novo desafio na carreira.

"Estou muito feliz. Venho com muita vontade de ajudar o clube a atingir seus objetivos. Eu me sinto preparado", declarou o jogador ao site oficial dos portugueses.

No Santa Clara, ele será comandado por Vasco Matos, que quase fechou com o Alvinegro em fevereiro

Elias Manoel chegou ao Botafogo no início do ano por cerca de R$ 5,7 milhões, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, disputou apenas seis jogos e nem sequer viajou com a delegação para a disputa do Mundial de Clubes.