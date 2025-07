Mateo Ponte em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2025 08:58

Rio - Lateral do Botafogo , Mateo Ponte elogiou o início de trabalho de Davide Ancelotti. Mesmo com apenas dois jogos sob o comando do italiano, o jogador exaltou o "clima muito bom" no Glorioso.

"Tem sido muito bom. Ele é um treinador que carrega grande experiência de grandes clubes na Europa. Agora chegou a outro grande clube e tem feito um ótimo trabalho. Ele chegou com muita vontade, todos já se abraçando. Um clima muito bom", disse Ponte ao 'Lance!'.

Ponte também enalteceu a vitória por 1 a 0 contra o Sport, fora de casa, no último domingo (20). Para ele, foi "muito importante", principalmente pelas situações adversas da partida, como a chuva forte que atingiu Recife durante o jogo.

Agora, contra o Corinthians, o uruguaio prevê um duelo "muito difícil", mas confia na força da torcida no Nilton Santos para conquistar os três pontos. A bola rola às 18h30 (de Brasília) deste sábado (26).

Em quinto na tabela, com 25 pontos, o Botafogo não perde no Brasileirão há sete jogos. A equipe comandada por Davide Ancelotti pode entrar no G-4 nesta rodada, caso vença seu compromisso e o Red Bull Bragantino, em quarto, seja derrotado pelo Fortaleza.

"Temos um grupo muito forte e isso tem aparecido em campo. É uma ótima sequência no Brasileirão e queremos aumentar ainda mais, somando vitórias. Nosso time é muito trabalhador, nosso dia a dia é de muito treinamento. Vai elevando o nível de todo o time e refletindo com os resultados", finalizou