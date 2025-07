John Textor tem planos de adquirir outro clube inglês após venda de Crystal Palace - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2025 15:41

Rio - John Textor, empresário e CEO do Botafogo, destacou que a nova fase do alvinegro é marcada pelo 'Ancelotti way', deixando para trás o 'Botafogo way' de Renato Paiva. Em entrevista à 'Botafogo TV', o americano destacou que o time apresentará um futebol mais qualificado no segundo semestre.

"Agora é o Ancelotti Way, ele é um técnico muito inteligente, muito técnico, criativo. Mesmo nos primeiros jogos, onde nós dominamos nosso oponente e sofremos para marcar, nós fomos muito dinâmicos", afirmou.

"E jogadores como o Danilo nos darão uma nova arma, eu acho que essa é a grande diferença do time na segunda parte do ano que não vimos na primeira parte. Acho que veremos um futebol muito empolgante na sequência do ano”, completou o americano.



O Botafogo já fez três partidas sob o comando do novo treinador, sendo duas vitórias e um empate, com três gols e nenhum sofrido.