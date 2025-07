Taremi, da Inter de Milão, é alvo do Botafogo - Gabriel Bouys / AFP

Taremi, da Inter de Milão, é alvo do BotafogoGabriel Bouys / AFP

Publicado 25/07/2025 09:00

Rio - O Botafogo ainda não fechou o elenco e busca mais reforços para a temporada. O Alvinegro está negociando a contratação do atacante Mehdi Taremi, da Inter de Milão, de acordo com o "ge". O jogador iraniano, de 33 anos, não está nos planos do clube italiano e foi liberado para procurar outro destino.

A proposta já foi formalizada, mas a negociação é considerada difícil. O centroavante deseja permanecer na Europa, mas não descarta uma mudança para outro continente. O Besiktas, da Turquia, chegou a conversar, mas não avançou. Apesar da dificuldade do negócio, existe um otimismo internamente no Botafogo.

O Botafogo ofereceu um contrato de dois anos, além de cifras consideras condizentes, embora menor do que os vencimentos atuais na Inter de Milão. O Alvinegro tenta convencer o jogador com um projeto de competitividade e um bom salário. Ele chegaria para disputar posição com Arthur Cabral.

Mehdi Taremi é um dos principais nomes do futebol iraniano e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele deixou o país em 2017 e teve passagens por Al-Gharafa, do Catar, Rio Ave e Porto, de Portugal, além da Inter de Milão, da Itália. O jogador ganhou visibilidade na Europa durante o período no Porto.