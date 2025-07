Serafim pelo Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 24/07/2025 15:00

Rio - O Botafogo aproveitou a janela de transferências para reformular o elenco. Uma das peças que está de saída é o zagueiro Serafim. O jogador, de 21 anos, fechou acordo com o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. O clube carioca manteve 20% dos direitos, pensando em uma possível valorização econômica.

Formado na base do Palmeiras, será a primeira vez que o jovem defensor irá atuar fora do país. Pelo Glorioso, Serafim fez nove partidas e marcou um gol, na derrota para o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Embora tenha feito boas partidas, ainda não era uma opção entre os titulares da defesa.

Nas redes sociais, o zagueiro se despediu do Botafogo. Ele demonstrou gratidão pela oportunidade de defender o Alvinegro e revelou que "realizou um dos maiores sonhos" da carreira durante a passagem pelo clube de General Severiano.

"Hoje me despeço deste grande clube do futebol brasileiro! Aqui realizei um dos meus maiores sonhos, estrear como jogador profissional. Só tenho a agradecer ao Botafogo por tudo! Levo comigo todas as boas memórias e os aprendizados que este clube me proporcionou. Foi uma honra defender essas cores!", escreveu.