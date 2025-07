Kauê em ação durante jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo confirmou, nesta quinta-feira (24), a saída de Kauê e se despediu do volante. O Alvinegro não informou o destino, mas acertou a transferência do jogador de 20 anos para o Porto (POR)

"Cria do Fogão, Kauê se despede do Glorioso após 10 anos honrando a camisa alvinegra e com as conquistas dos títulos Brasileiro e Libertadores. Obrigado e boa sorte, garoto!", escreveu o Botafogo, nas redes sociais.

Inicialmente, Kauê deve atuar pelo Porto B. O atleta tinha vínculo com o Glorioso válido somente até março do ano que vem. Portanto, a partir de setembro, poderia assinar um pré-contrato e deixar o Botafogo de graça.

Na negociação, o Alvinegro liberou o jogador para defender o clube lusitano, mas manteve 50% dos direitos. O Bota poderá receber 4,5 milhões de euros (R$ 29,3 milhões) se o Porto quiser adquirir mais 30% e Kauê bater metas contratuais.

Cria do Botafogo, o volante estreou pelos profissionais no ano passado. No total, ele disputou 30 jogos com a camisa do Glorioso, anotou quatro gols e deu três assistências. Ele fez parte do grupo que conquistou o Brasileirão e a Libertadores.