Danilo Barbosa em treino do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 23/07/2025 18:20

Rio - Liberado pelo Botafogo, o volante Danilo Barbosa, de 29 anos, não deverá continuar no futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista Heverton Guimarães, da Band, o destino do jogador deverá ser uma equipe da Segundona do futebol saudita.

Danilo tinha propostas do Atlético-MG, que enfrenta uma grave crise financeira, e do Fortaleza, que ocupa a penúltima colocação no Brasileiro. Os dois clubes queriam a contratação do volante, que tem vínculo com o Botafogo até o fim do ano, por empréstimo.

Com passagens por Vasco, Braga, Benfica, ambos de Portugal, Valencia, da Espanha, Standard Liège, da Bélgica, Nice, da França, e pelo Palmeiras, Danilo Barbosa chegou ao Botafogo em 2022.

O volante nunca foi titular absoluto mas fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Libertadores no ano passado. No total, ele entrou em campo em 109 jogos, anotou sete gols e deu três assistências.