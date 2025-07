Davide Ancelotti em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2025 09:55 | Atualizado 24/07/2025 09:58

Rio - O Botafogo ganhou a semana livre para trabalhar. O técnico Davide Ancelotti aproveitou o período para impor o seu estilo de jogo, mas sem esquecer da parte física. Segundo o "ge", a avaliação interna é de que o elenco está com um bom índice de condicionamento físico, portanto, é o momento de aprimorar a parte tática, além da comunicação entre a comissão técnica e os jogadores.

As atividades são divididas em duas partes. Após o aquecimento e trabalho físico, a comissão técnica realiza um treino técnico em campo reduzido, com troca de passes com no máximo um toque. Depois, outro treino técnico com metade do gramado, mas com possibilidade de finalizações em gol. Por fim, um tático, com jogadas envolvendo transição da defesa ao ataque e correção de erros no funcionamento do time.

Um dos desafios da comissão técnica é a comunicação. Todos os integrantes da comissão utilizam rádio transmissor com fones de ouvido, tanto em treinos quanto nos jogos. Davide Ancelotti conversa com os jogadores em português e espanhol. Já os auxiliares ainda estão em fase de adaptação ao idioma do país, mas falam em inglês e até em italiano.

Apesar de não entrar em campo durante a semana, o Botafogo permaneceu em quinto lugar, com 25 pontos. Atual campeão brasileiro, Alvinegro volta a campo no próximo sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão, e pode entrar no G-4 em caso de vitória e derrota do Bragantino.