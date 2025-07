Entrevista coletiva de Jordan Barrera, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Entrevista coletiva de Jordan Barrera, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2025 13:31

Rio - Nesta quinta-feira (24), o Botafogo apresentou Jordan Barrera, de apenas 19 anos. O meia-atacante estava no Junior Barranquilla, da Colômbia, e explicou por que escolheu aceitar a proposta do Glorioso.

"É um lindo plantel e uma linda equipe. Atual campeão da Libertadores e do torneio local (Brasileirão). Creio que é um lindo projeto. É maravilhoso vestir essa camisa, essas cores. Por essa razão, vim aqui. Quero seguir dando o melhor de mim".

Ele chegou ao Rio no dia 13 e foi oficializado como reforço na quinta-feira passada (17) . O Glorioso pagou cerca de R$ 22 milhões ao clube colombiano para contar com Barrera, que assinou contrato válido até o fim de 2029.

"Uma impressão alta. São grandes jogadores, muitos (vieram) da Europa, com bastante experiência. Esses primeiros treinamentos foram maravilhosos e aprendi muito".

Jordan Barrera é tratado como uma promessa do futebol colombiano, o que rendeu comparações com Luis Díaz. O atacante é um dos principais nome da seleção local e atualmente está no Liverpool.

"É um prazer e um orgulho que me comparem com um jogador tão grande e maravilhoso. Uma alegria maravilhosa que me comparem com ele".

Veja mais declarações do jogador

Dirigentes do Botafogo ao lado de Jordan Barrera Vítor Silva/Botafogo

ESTÁDIO E TORCIDA

"Estava deslumbrado quando vi essa torcida linda. É um estádio lindo e uma gente maravilhosa. Creio que é uma família. Muito contente de estar aqui e vestir essas cores. Com a ajuda de Deus, mostrar o meu dentro de campo. Seguir desfrutando, dando o melhor de mim e aprendendo com meus companheiros".

RECEPÇÃO

"Todos, até os que falam português, fizeram uma recepção maravilhosa. Trataram de me ajudar em tudo que necessito. Isso é importante dentro e fora de campo".

POSIÇÃO

"Minha posição habitual é meio-campista ofensivo, atrás do atacante. Também me sinto muito cômodo jogando de extremo pela esquerda e interior pela esquerda. Mas darei o melhor de mim onde o professor necessitar".

PONTO ALTO DA ESCOLHA PELO BOTAFOGO

"São os atuais campeões da Libertadores e do torneio local (Brasileirão). São pontos altos. Muitos jogadores importantes estão aqui. É um clube lindo e maravilhoso, que tem um grande projeto".