Ex-Botafogo, Thiago Almada é anunciado pelo Atlético de Madrid Divulgação / Atlético de Madrid

Publicado 24/07/2025 15:07

Rio - O Botafogo receberá todo o dinheiro da venda de Thiago Almada para o Atlético de Madrid . Mesmo com um empréstimo de seis meses, o Lyon não receberá nada pela transferência. Isso se deve ao rompimento da relação entre os clubes da Eagles Holding, após o afastamento de John Textor da presidência da equipe francesa.

O Glorioso receberá a totalidade do valor de 21 milhões de euros (cerca de R$136 milhões) iniciais, que podem chegar a 30 milhões de euros por metas atingidas previstas no contrato.

Os clubes da Eagles Holding trabalhavam em sistema de "caixa único", até a saída de John Textor da gestão do Lyon. Punido com rebaixamento por falta de garantias financeiras, o clube francês conseguiu contornar a situação.

Uma das medidas tomadas pela direção da rede detentora das equipes foi separar as finanças dos clubes, afastar o americano do futebol francês e nomear Michele Kang para o cargo de presidente do Lyon.

Na última quinta-feira (17), a Ares Management, grupo investidor que ajudou Textor a fazer sua rede multiclubes, tentou tira-lo da presidência do Botafogo. Em um movimento de funcionários da SAF com o Conselho Deliberativo da parte social do Glorioso, a manobra de troca foi interrompida.

Almada, agora, ocupa o posto de maior venda da história do Alvinegro, ultrapassando Igor Jesus para o Nottingham Forest por 20 milhões de euros. Apesar da passagem rápida, o argentino foi peça fundamental para a conquista da Libertadores e do Brasileiro de 2024. Em 26 jogos, foram duas assistências e três gols.