Dirigentes do Botafogo ao lado de Jordan BarreraVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2025 17:00

Rio - Dirigentes do Botafogo celebraram a contratação de Jordan Barrera, que foi apresentado nesta quinta-feira (24) . O diretor de gestão da SAF, Alessandro Brito, contou que o Glorioso vê o meia-atacante como o novo talento da Colômbia.

"Muito feliz pelo 'aceite' dele. A gente agradece ao Junior (Barranquilla), aos agentes do atleta e à família. É um atleta jovem que a acreditamos ser o novo talento da Colômbia. A gente depositou todas as fichas para poder trazer o Jordan. Apresentamos um projeto dentro do 'Botafogo Way', parecido com os outros jovens que já trouxemos para o clube", disse Alessandro Brito.

"Estamos muito felizes com o 'aceite' do Jordan e da família. Ele veio junto com o pai e a mãe, a família em peso. Mostra que eles estão juntos conosco no projeto", completou.

Já o diretor de coordenação de futebol, Léo Coelho, destrinchou as características do atleta. Ele ainda lembrou que Barrera tem apenas 19 anos e mostrou confiança em seu potencial e evolução.

"Um trabalho que já vem sendo feito pelo nosso scout com muita qualidade, identificando atletas numa condição bem prematura. Ele é um atleta que tem um excelente controle de bola, extremamente versátil, que atua pelo meio, mas também pode auxiliar nas pontas. É um meia-atacante que também pode fazer uma função mais atrás. Tem um jogo muito alegre, objetivo e vertical. É um atleta que gosta do drible, gosta da finta, já demonstrou isso nos vídeos e nessa primeira semana de trabalho que teve conosco", contou Léo Coelho.

"Com certeza vai ser um atleta que irá nos ajudar muito no longo prazo. No curto prazo, esperamos que se adapte muito bem. Recentemente completou 19 anos. É um atleta que está em formação e crescendo. Temos certeza do potencial e da evolução dele conosco. A gente brinda vocês com esse grande talento que vem da Colômbia para brilhar nos campos do Brasil", completou.