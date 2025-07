Artur - Vitor Silva/Botafogo



Publicado 24/07/2025 15:51 | Atualizado 24/07/2025 18:12

Rio - O Botafogo pode sofrer com o desfalque de Artur na partida contra o Corinthians, no próximo sábado (26), pelo Brasileirão. O camisa 7 se queixou de dores no peito e ainda fará novos testes para saber se estará ou não à disposição.

Os exames iniciais não apontaram problemas cardiológicos graves. As primeiras queixas começaram no treino da última quarta (23), quando Artur foi medicado. Porém, as dores voltaram à noite e o atacante chegou a procurar a emergência de um hospital, onde fez exames cardiológicos e de sangue.

Como as dores persistem, Artur ficou fora do treino desta quinta-feira (24). O cenário não é de preocupação, mas novos exames serão realizados nesta sexta (25).

Botafogo e Corinthians se enfrentam às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O Glorioso está na quinta posição, com 25 pontos.