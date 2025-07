Mehdi Taremi - Piero Cruciatti / AFP

Publicado 25/07/2025 18:44

interesse do Botafogo no atacante Mehdi Taremi esfriou. De acordo com o "ge", o Glorioso recuou nas negociações pelo jogador da Inter de Milão após ouvir uma alta pedida salarial. Rio - Oesfriou. De acordo com o "ge", o Glorioso recuou nas negociações pelo jogador da Inter de Milão após ouvir uma alta pedida salarial.

Na avaliação do Botafogo, os números apresentados pelo staff do iraniano são "irreais" para o futebol brasileiro. O interesse do atleta de permanecer na Europa pesou na pedida.

Fora dos planos da Inter, Taremi chegou a negociar com o Besiktas, da Turquia, mas as conversas não avançaram.

Mehdi Taremi é um dos principais nomes do futebol iraniano e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele deixou o país em 2017 e teve passagens por Al-Gharafa, do Catar, Rio Ave e Porto, de Portugal, além da Inter de Milão, da Itália. O jogador ganhou visibilidade na Europa durante o período no Porto.