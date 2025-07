Alexander Barboza em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2025 15:35 | Atualizado 25/07/2025 15:36

Rio - Alexander Barboza valorizou a semana cheia de treinos no Botafogo. Como o jogo contra o Grêmio foi adiado por causa do compromisso dos gaúchos na Sul-Americana, o Glorioso ganhou um intervalo maior antes de voltar a campo novamente. O zagueiro ressaltou que o período ajuda na recuperação, além de entrosar ainda mais o time.

"É muito importante quando a gente tem uma semana completa de trabalho. Isso é bom para poder fazer uma recuperação muito mais completa e também para trabalhar diversas possibilidades e entrosar ainda mais a equipe", disse Barboza.

O Alvinegro entrou em campo pela última vez no último domingo (20), quando venceu o Sport por 1 a 0. O time, aliás, não foi vazado desde que retornou do Mundial de Clubes. Antes do jogo contra o Leão, o Botafogo empatou sem gols com o Vitória e bateu o Vasco pelo placar de 2 a 0.

"O nosso time tem se comportado muito bem e temos conseguido sair das partidas sem sofrer gol, isso é muito importante pra gente que joga na defesa. Mas esse é um mérito de todo o time, que se doa ao máximo em todos os jogos", concluiu.

A equipe do técnico Davide Ancelotti volta a campo neste sábado (26), a partir das 18h30, para enfrentar o Corinthians no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.