Kaio Fernando e Joaquín Correa foram os modelos do lançamento do uniforme dois do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 25/07/2025 14:29

Rio - O Botafogo aproveitou a apresentação de Danilo e lançou de forma oficial o novo segundo uniforme para o restante da temporada, nesta sexta-feira (25). A peça é inspirada na chamada "década de ouro" da cultura urbana carioca e celebra a estética e o espírito dos anos 90.

A camisa também resgata características marcantes dos bailes charme, patrimônio cultural imaterial e símbolo de resistência e estilo nos subúrbios do Rio de Janeiro. A previsão de estreia está marcada para este sábado (26), contra o Corinthians, às 18h30 (de Brasília).

É mais um lançamento da coleção Aura 90, que resgata as raízes noventistas do Glorioso e valoriza a conexão emocional entre futebol, moda e identidade alvinegra. Antes, a camisa principal, o quarto uniforme, de aquecimento e de goleiro haviam sido disponibilizadas.

"A coleção Aura 90 é mais do que um uniforme: é uma ponte entre passado, presente e futuro, fazendo uma viagem no tempo e resgatando um dos melhores momentos do Clube e do futebol brasileiro. O Botafogo sempre valoriza sua história, e essa camisa traz à tona não só a elegância do preto, mas também uma reverência aos movimentos culturais que embalaram uma geração. É gratificante ver uma peça como essa sendo pensada e desenvolvida internamente, diretamente para os nossos torcedores", destacou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.