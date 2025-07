Danilo Barbosa fez o gol do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2025 19:59

Rio - O Fortaleza desistiu de contratar o volante Danilo Barbosa, do Botafogo. De acordo com o "ge", o time nordestino decidiu encerrar as negociações após um clube árabe entrar na disputa pelo jogador.

A oferta do Leão do Pici era por um empréstimo até o fim do ano. O Botafogo chegou a dar aval para a saída de Danilo Barbosa, que segue com futuro indefinido. O Atlético-MG é outro interessado.

Com passagens por Vasco, Braga, Benfica, ambos de Portugal, Valencia, da Espanha, Standard Liège, da Bélgica, Nice, da França, e pelo Palmeiras, Danilo Barbosa chegou ao Botafogo em 2022.



O volante nunca foi titular absoluto mas fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Libertadores no ano passado. No total, ele entrou em campo em 109 jogos, anotou sete gols e deu três assistências.