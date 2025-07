Danilo em apresentação no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em apresentação no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2025 16:11

Rio - Reforço do Botafogo para o segundo semestre, o volante Danilo, de 24 anos, se disse feliz pela oportunidade de chegar ao clube carioca. O jogador afirmou que deseja fazer parte desta era vencedora do clube carioca, que foi iniciada no ano passado.

"Venho com um foco muito grande de fazer o que fiz no Palmeiras e fiz lá no Nottingham Forest, característica de passe, jogar para a frente, marcar, chegar no ataque, fazer gol também às vezes (risos)… E dar o máximo dentro de campo para poder sempre ganhar os jogos e ganhar títulos", disse.

Contratado junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra, Danilo se transformou na contratação mais cara da história do Botafogo. O clube carioca desembolsou algo em torno de 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões na cotação atual).

“São características diferentes. O Gregore é mais marcador, eu marco, mas ele é mais primeiro volante. Eu consigo fazer ainda o primeiro, que ele faz, mas o segundo e também de 10. Vou dar meu melhor no dia-a-dia, o Gregore é um pitbull nato, vai ser difícil tomar esse posto dele pelo que ele fez principalmente nos títulos. Mas espero ajudar como ele ajudou o Botafogo", contou.

Danilo se destacou no futebol brasileiro, defendendo o Palmeiras, tendo conquistado dois títulos da Libertadores. Ao todo, em três temporadas no futebol inglês, Danilo disputou 62 jogos, fez três gols e deu quatro assistências.