Rwan Cruz celebra gol marcado pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2025 17:15

Rio - O atacante Rwan Cruz será emprestado pelo Botafogo ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, com opção de compra. Num valor fixado em 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões), o jogador chegará para o restante da Major League Soccer (MLS), campeonato americano de futebol. A informação é do jornalista americano Tom Bogert.

O brasileiro de 24 anos será emprestado para a equipe americana até junho de 2026, mas a estadia pode ser prolongada caso os americanos exerçam a compra.

O atleta já viajou nesta última quarta-feira (23) aos Estados Unidos para se apresentar ao Real Salt Lake. Em meio de temporada, Rwan Cruz chegará na posição de "jogador designado", em que o salário pode ultrapassar o teto estipulado pela liga.

O Glorioso não vai recuperar a quantia investida para a contratação do atacante que estava no Ludogorets, da Bulgária. Comprado por R$ 48 milhões, Rwan não conseguiu se firmar no clube. Em 14 jogos, foram dois gols e nenhuma assistência.