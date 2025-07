Davide Ancelotti em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2025 16:43 | Atualizado 26/07/2025 16:44

Rio - Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, revelou a torcida do pai, Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, pelo sucesso de seu trabalho à frente clube carioca.

"Ele é meu fã número um todos os dias. Ele sofre muito durante os jogos, me faz perguntas, me escuta, mas sempre de forma discreta. Ele não é invasivo. Ele me deixa seguir meu próprio caminho e só me dá conselhos se eu pedir", disse Davide, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport.

O jovem técnico italiano, de 36 anos, também falou sobre o fardo de carregar o pesado sobrenome e citou casos similares no futebol.



"É incrivelmente difícil. Não posso negar. Mas também é difícil para Daniel carregar o nome Maldini, depois que Paolo foi um monumento. E para Paolo, começar depois de Cesare deve ter sido difícil... É normal", lembrou.



"Sei que serei julgado, principalmente no início, porque sou 'filho do Carlo'. E também sei que não será fácil superar os problemas e preconceitos. Mas só conheço uma maneira de aprender a nadar: mergulhar no mar e mexer os braços e as pernas. É isso que estou tentando fazer", acrescentou Davide.