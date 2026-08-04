Aiyran é jogador do Cuiabá - AssCom Dourado

Aiyran é jogador do CuiabáAssCom Dourado

Publicado 04/08/2026 22:41

Rio - O Flamengo voltou a negociar a contratação do atacante Aiyran, uma das joias da base do Cuiabá. Recentemente, o jogador foi convocado para a seleção brasileira sub-17, que fará amistosos com a Venezuela.

O Rubro-Negro já se acertou com o Dourado, mas ainda busca um entendimento com os representantes do atleta pela questão salarial. As informações foram divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande.

Nesta temporada, Aiyran soma três partidas e um gol marcado pelo time profissional do Cuiabá. Ele anotou o gol da vitória do Dourado sobre o América-MG por 1 a 0, pela Série B do Brasileirão, no dia 2 de julho.

Dessa forma, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Cuiabá na equipe principal.