Carlos Palacios atuou no Vasco em 2022Reprodução / Instagram

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Gabriel Salotti
O jogador Carlos Palacios, ex-Vasco e atualmente no Boca Juniors, está sendo investigado por um possível envolvimento em um escândalo de narcotráfico no Chile. Um carro supostamente registrado no nome do atleta foi apreendido com a presença de grande quantidade de cocaína, durante uma operação.

O veículo era dirigido pelo sogro do meia, Sebastián Soto Guerra, pai de Alexia Catalina Rubia, sua companheira. As autoridades chilenas prenderam Sebastián em Talagante, a 37 quilômetros de Santiago, durante a chamada "Operação Capitães", que resultou no confisco de 75 quilos de pasta base de cocaína, segundo o jornal 'La Nación'.
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No total, a polícia apreendeu cinco automóveis, duas armas curtas, um rifle, duas pistolas, munições, relógios, bolsas e tênis de luxo. Os investigadores também bloquearam oito contas bancárias supostamente ligadas à organização criminosa "Los Pájaros de La Leguada", do qual os detidos fariam parte. Até agora, Palacios e Boca Juniors não se manifestaram sobre o caso.

O jogador não possui antecedentes criminais. Em novembro de 2022, quando atuava pelo Vasco, chegou a ser detido no Chile por violência doméstica contra a ex-namorada, mas o caso não resultou em condenação.

A passagem do meia chileno pelo Cruz-Maltino começou em abril de 2022, na disputa da Série B. Em 2023, foi emprestado ao Colo-Colo, que acabou o comprando em definitivo. O atleta também já vestiu a camisa do Internacional em 2021 e 2022 e atua no Boca Juniors desde 2025.