Carlos Palacios atuou no Vasco em 2022Reprodução / Instagram
O veículo era dirigido pelo sogro do meia, Sebastián Soto Guerra, pai de Alexia Catalina Rubia, sua companheira. As autoridades chilenas prenderam Sebastián em Talagante, a 37 quilômetros de Santiago, durante a chamada "Operação Capitães", que resultou no confisco de 75 quilos de pasta base de cocaína, segundo o jornal 'La Nación'.
O jogador não possui antecedentes criminais. Em novembro de 2022, quando atuava pelo Vasco, chegou a ser detido no Chile por violência doméstica contra a ex-namorada, mas o caso não resultou em condenação.
A passagem do meia chileno pelo Cruz-Maltino começou em abril de 2022, na disputa da Série B. Em 2023, foi emprestado ao Colo-Colo, que acabou o comprando em definitivo. O atleta também já vestiu a camisa do Internacional em 2021 e 2022 e atua no Boca Juniors desde 2025.
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