Mattheus Montenegro é o presidente do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Mattheus Montenegro é o presidente do FluminenseMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 04/08/2026 22:12 | Atualizado 04/08/2026 22:13

Rio - O presidente do Fluminense , Mattheus Montenegro, explicou como está o cenário para a venda de uma futura SAF do clube. De acordo com o mandatário, o Tricolor negocia para melhorar a oferta que já recebeu. Ele trouxe a atualização durante uma mesa de debate no Rio Innovation Week 2026 nesta terça-feira (4),

"Ela (a proposta) não passou por lugar nenhum porque estamos negociando para melhorar a proposta. Objetivo é aumentar o cheque inicial de 500 (milhões de reais) e negociações por outros pontos do contrato. Assim que essa negociação terminar, vou fazer outra reunião do conselho com essa nova proposta", disse Mattheus Montenegro, em declaração reproduzida pelo site 'ge'.

Em setembro de 2025, o clube confirmou que recebeu uma proposta da Lazuli Partners e LZ Sports, interessada em comprar 65% do futebol tricolor.

Na oferta apresentada, a aporte inicial seria de R$ 500 milhões e seria assumida "a dívida líquida do Fluminense em 31 de dezembro de 2024", de R$ 871 milhões, conforme aponta o documento.

Além disso, a proposta também cita obrigatoriedade de investimento de mais R$ 6,4 bilhões em até dez anos, totalizando R$ 6,9 bilhões

"Acho que a primeira coisa é saber bem quem é o investidor. Na minha concepção é vender pra alguém que está no Brasil e você saiba quem é. Mesmo por um valor maior, não venderia para um árabe. Porque não conhece o clube, não sabe o que a torcida almeja. Para mim, não funciona. O futebol não foi feito para dar dinheiro".

"Se tem alguém querendo botar em busca de retorno, a conta não fecha. A Selic rende 15%. Nenhum clube de futebol no mundo vai te dar esse retorno. O ponto da SAF é o clube deixar de pertencer ao torcedor. O meio do caminho é procurar que invista quem ame o clube".