Em 2026, Santiago Sosa soma três gols e uma assistência em 25 jogos pelo Racing, todos como titularJuan Mabromata / AFP
O volante, que também pode atuar como zagueiro, já até se despediu da torcida no El Cilindro, antes do duelo com o Tigre, no último sábado (1º). No entanto, a demora para fechar o acordo fez com que ele fosse reintegrado aos treinos com o elenco, na terça-feira (4).
A expectativa do Gigante da Colina, porém, é que tudo seja solucionado para contar com o jogador o mais rapidamente possível. Em 2026, Santiago Sosa soma três gols e uma assistência em 25 jogos pelo Racing, todos como titular.
Na expectativa pela contratação, o Vasco se prepara para encarar o Fluminense, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida terminou empatada em 0 a 0. Agora, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
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