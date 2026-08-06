Brenner comemora gol pelo Cruz-Maltino - Matheus Lima/Vasco

Brenner comemora gol pelo Cruz-MaltinoMatheus Lima/Vasco

Publicado 06/08/2026 14:55

Rio - Herói da classificação do Vasco na Copa do Brasil, Brenner desencantou e ressurgiu. O atacante, que foi considerado negociável, voltou a receber chance sob o comando do técnico Pedro Emanuel e encerrou o jejum após balançar as redes duas vezes na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1 , nesta última quarta-feira (5), no Maracanã, pelas oitavas de final da competição nacional.

O último gol de Brenner havia acontecido na vitória por 2 a 1 sobre o Audax Italiano, do Chile, no dia 14 de abril. O atacante chegou a cair para o fim da fila na disputa pelo ataque sob o comando de Renato Gaúcho e chegou a receber uma proposta de empréstimo do Columbus Crew, dos Estados Unidos, há pouco mais de duas semanas, mas recusou por não chegar a um acordo sobre o salário.

"Futebol é isso. Há alguns meses, saí daqui como vilão. Hoje nessa partida, estou saindo como herói. Não podemos abaixar a cabeça. Tem que trabalhar, receber as críticas quando forem necessárias e trabalhar para depois receber os elogios. Mas também não pode se iludir. Tem que continuar trabalhando. Estou muito grato e muito feliz", disse o atacante.

Com a mudança no comando e a chegada de Pedro Emanuel, a disputa voltou a ficar em aberta. O técnico português tem feito rodízio e testado jogadores para definir a estrutura ideal. Com isso, Brenner voltou a receber oportunidades e aproveitou. No jogo decisivo contra o Fluminense, marcou duas vezes, deu a volta por cima e acirrou a disputa pela titularidade.

Quis o destino que a redenção de Brenner acontecesse justamente contra o Fluminense. No início do ano, o atacante foi o vilão da eliminação do Vasco na semifinal do Carioca, quando perdeu um pênalti diante do Tricolor das Laranjeiras. Desde a sua chegada no início da temporada, o atacante soma 28 jogos e cinco gols marcados, sendo três em clássicos.