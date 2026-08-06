Brenner comemora gol pelo Cruz-MaltinoMatheus Lima/Vasco
Brenner volta a marcar após quase quatro meses e ressurge no Vasco
Atacante foi de negociável à herói da classificação na Copa do Brasil sobre o Fluminense após marcar dois gols
América-MEX recusa proposta do Vasco por atacante uruguaio
Cruz-Maltino prepara nova investida em breve; Brian Rodríguez é desejo da diretoria, após negociação com o Cruzeiro ser encerrada
Jogadores avaliam evolução do Vasco com o técnico Pedro Emanuel
Nuno Moreira e Jair também analisaram as duas partidas contra o Fluminense; Cruz-Maltino garantiu vaga nas quartas da Copa do Brasil
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Quartas de final da Copa do Brasil terão impedimento semiautomático
Vasco é o único representante do futebol carioca ainda vivo na competição e saberá quem enfrentará em sorteio na próxima semana
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Lateral-direito balançou a rede na vitória sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil
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Na temporada passada, o Cruz-Maltino também eliminou o Tricolor da Copa do Brasil, mas já na fase semifinal da competição
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