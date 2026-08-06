Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva após vitória sobre o Fluminense - Reprodução / Vasco TV

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva após vitória sobre o FluminenseReprodução / Vasco TV

Publicado 06/08/2026 00:44





"O grande mérito desta alteração [de postura] é deles [jogadores]. Pela forma como receberam as ideias que nós trouxemos, aquilo que incitamos para melhorar a equipe. Só poderíamos melhorar a equipe melhorando o aspecto individual. O futebol é um jogo coletivo com aspectos individuais. Zeramos tudo, apesar do que vinha sendo feito, muitas coisas. Hoje, fizemos algumas alterações na equipe e todos estão preparados para jogar", disse. Rio — O técnico Pedro Emanuel, do Vasco, celebrou a atuação da sua equipe nesta quarta-feira (5) na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense , que garantiu a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. O treinador analisou a mudança na postura do time como o fator principal na melhora do time."O grande mérito desta alteração [de postura] é deles [jogadores]. Pela forma como receberam as ideias que nós trouxemos, aquilo que incitamos para melhorar a equipe. Só poderíamos melhorar a equipe melhorando o aspecto individual. O futebol é um jogo coletivo com aspectos individuais. Zeramos tudo, apesar do que vinha sendo feito, muitas coisas. Hoje, fizemos algumas alterações na equipe e todos estão preparados para jogar", disse.

Pedro Emanuel também avaliou o desempenho do time ao longo dos 90 minutos, elogiando principalmente o primeiro tempo.



"A primeira parte foi quase perfeita, pela forma como encaramos o jogo ofensiva e defensivamente. Um dos grandes predicados que a equipe teve principalmente na primeira parte, na segunda, naturalmente, o desgaste foi grande. Temos tido uma sequência grande de jogos. Quero, sem dúvida, realçar a forma como a equipe encarou aquele que é o espírito que pretendemos pôr na nossa forma de jogar", afirmou.



O Gigante da Colina conhecerá o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil em sorteio que acontecerá na terça-feira (11). Mas antes disso, o time encara o Bahia neste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.