Nelson Deossa joga no Real Betis, da Espanha - Reprodução Internet

Nelson Deossa joga no Real Betis, da EspanhaReprodução Internet

Publicado 05/08/2026 17:18

Rio - O volante do Real Betis, Nelson Deossa foi assunto entre os torcedores do Vasco novamente. O jogador, de 26 anos, anotou um belíssimo gol em amistoso na pré-temporada europeia contra o Arsenal. Com isso, os cruz-maltinos lamentaram a negociação frustrada entre as partes

Deossa já tinha tudo certo para ser reforço do Vasco, porém tudo mudou quando o colombiano recebeu a informação que teria mais oportunidades com o técnico Manuel Pellegrini. O Real Betis viveu algumas mudanças no elenco, abrindo espaço para o volante.

VEJA O GOL

GOLAÇO de Nelson Deossa pelo Real Bétis.



O jogador que perdemos… pic.twitter.com/pBfQke3sCn — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) August 5, 2026

"Olha que golaço do Nelson Deossa pelo Bétis. Que jogadorzaço que nós perdemos…" disse um usuário do "X", o antigo Twitter.

Enquanto isso, outro torcedor ao invés de lamentar, se revoltou com a situação: "O cara não quis vir, não viaja. Queria o que? Vão ficar chorando por um jogador mediano, é levantar a cabeça e partir procurando outro" disse em tom crítico à postagem de lamento.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato