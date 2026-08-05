Nelson Deossa joga no Real Betis, da EspanhaReprodução Internet

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João André Pombo
Rio - O volante do Real Betis, Nelson Deossa foi assunto entre os torcedores do Vasco novamente. O jogador, de 26 anos, anotou um belíssimo gol em amistoso na pré-temporada europeia contra o Arsenal. Com isso, os cruz-maltinos lamentaram a negociação frustrada entre as partes.
Deossa já tinha tudo certo para ser reforço do Vasco, porém tudo mudou quando o colombiano recebeu a informação que teria mais oportunidades com o técnico Manuel Pellegrini. O Real Betis viveu algumas mudanças no elenco, abrindo espaço para o volante.
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"Olha que golaço do Nelson Deossa pelo Bétis. Que jogadorzaço que nós perdemos…" disse um usuário do "X", o antigo Twitter.
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Enquanto isso, outro torcedor ao invés de lamentar, se revoltou com a situação: "O cara não quis vir, não viaja. Queria o que? Vão ficar chorando por um jogador mediano, é levantar a cabeça e partir procurando outro" disse em tom crítico à postagem de lamento.
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Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @ticocrvg
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @KevinOlivery
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @IsaqueNobel
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @Michelmagfjv
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @rodrigojack895
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @pfontes87
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @EltonCoelli
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @alvaro_ant97
Torcedores lamentando a não vindo do colombiano após golaço em amistoso - Reprodução/X @rob_marques87
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato