Brenner comemora seu gol contra o FluminenseMatheus Lima / Vasco

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Gabriel Salotti
Rio — O atacante Brenner foi o grande nome da vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Fluminense nesta quarta-feira (5), com dois gols marcados. Em entrevista após o duelo, o jogador elogiou o Tricolor e explicou que o time conseguiu colocar em prática o que o técnico Pedro Emanuel preparou para o duelo.

"A gente sabia que seriam dois jogos difíceis, porque o Fluminense é muito qualificado. Creio que ninguém dava a gente como favorito, mas trabalhamos em silêncio e colocamos em ritmo o que o treinador preparou para o jogo", afirmou, ao SporTV.

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Brenner não marcava desde o último mês de abril. O atacante disse estar feliz com o desempenho nesta quarta-feira (5) e garantiu que está se esforçando para melhorar.

"Sei que eu devo um pouco à torcida do Vasco. Estou trabalhando em silêncio para dar a volta por cima. Sei da minha qualidade e vou trabalhar para dar muitas alegrias."

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Com o resultado, o Cruz-Maltino avançou às quartas de final da Copa do Brasil. O Gigante da Colina conhecerá o seu adversário na próxima fase em sorteio que acontecerá na terça-feira (11). Mas antes disso, o time encara o Bahia neste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.