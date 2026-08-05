Rio — O atacante Brenner foi o grande nome da vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Fluminense nesta quarta-feira (5), com dois gols marcados. Em entrevista após o duelo, o jogador elogiou o Tricolor e explicou que o time conseguiu colocar em prática o que o técnico Pedro Emanuel preparou para o duelo.
"A gente sabia que seriam dois jogos difíceis, porque o Fluminense é muito qualificado. Creio que ninguém dava a gente como favorito, mas trabalhamos em silêncio e colocamos em ritmo o que o treinador preparou para o jogo", afirmou, ao SporTV.
Com o resultado, o Cruz-Maltino avançou às quartas de final da Copa do Brasil. O Gigante da Colina conhecerá o seu adversário na próxima fase em sorteio que acontecerá na terça-feira (11). Mas antes disso, o time encara o Bahia neste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.
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