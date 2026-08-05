Sosa deve reforçar o VascoDivulgação / Racing
Perto do Vasco, Santiago Sosa treina separado e indica saída do Racing
Cruz-Maltino tenta resolver exigências financeiras para chegar a um acordo com o clube argentino
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Deossa anota golaço, e vascaínos lamentam fracasso em negociação
Jogador, de 26 anos, recebeu oferta do clube de São Januário, mas acabou optando por permanecer no Real Betis para a próxima temporada
Vasco tenta nova cartada para contratar atacante argentino
Diretoria vascaína segue em busca de reforços para a sequência da temporada, e Facundo Colidio é a prioridade para o ataque
Saiba o que falta para o Vasco fechar com Santiago Sosa, do Racing
Volante retomou os treinos no clube argentino devido à demora nas negociações
Cruzeiro desiste de atacante e abre caminho para o Vasco
Brian Rodríguez deixou o radar do clube mineiro devido a uma acusação de estupro e à alta pedida do América do México
No radar do Vasco, atacante está na mira de outro clube brasileiro
Cruzeiro já apresentou duas propostas ao América-MEX pelo jogador; Brian Rodríguez é um nome que agrada à cúpula vascaína
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