Sosa deve reforçar o Vasco - Divulgação / Racing

Sosa deve reforçar o VascoDivulgação / Racing

Publicado 05/08/2026 18:00

Rio - Santiago Sosa parece viver os últimos dias como jogador do Racing. O volante, de 27 anos, já treina separado do elenco do time argentino e não está mais nos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada, de acordo com a imprensa argentina.

O volante ficou fora da lista de relacionados para a partida contra o Tigre, pelo Clausura do Campeonato Argentino. Sem o capitão, o Racing foi derrotado por 3 a 1. Santiago Sosa, inclusive, já se despediu dos companheiros e aguarda o desfecho da negociação para viajar para o Rio de Janeiro.

O Vasco já encaminhou o acerto com Santiago Sosa, mas ainda não chegou a um acordo com o Racing. O Cruz-Maltino ainda precisa apresentar garantias para a operação, que deve custar 8 milhões de dólares (R$ 40,9 milhões). O modelo prevê o pagamento de metade do valor de forma imediata.

Santiago Sosa é um antigo desejo do Vasco. No início do ano, o clube também manifestou interesse na contratação, mas não abriu conversas com o Racing. O jogador agrada o departamento de futebol vascaíno, mas os valores diminuíram o interesse no início da temporada.

Revelado no River Plate, Santiago Sosa teve passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de chegar ao Racing, em 2024. No clube argentino, o volante conquistou a Sul-Americana de 2024 e chegou a enfrentar o Flamengo na Libertadores do ano passado. Ele, aliás, faturou a competição continental em 2018.