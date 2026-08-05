Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (5), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A lista conta com o retorno de Thiago Mendes a equipe.
O volante foi expulso na fase anterior e estava cumprindo suspensão automática. Thiago Mendes é o capitão e uma das referências técnicas do elenco cruz-maltino. A tendência é que o volante comece como titular, substituindo Jair, que foi titular no jogo de ida.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.