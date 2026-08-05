Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (5), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A lista conta com o retorno de Thiago Mendes a equipe. 
O volante foi expulso na fase anterior e estava cumprindo suspensão automática. Thiago Mendes é o capitão e uma das referências técnicas do elenco cruz-maltino. A tendência é que o volante comece como titular, substituindo Jair, que foi titular no jogo de ida.
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O jogo de ida, disputado no último domingo (1º), terminou empatado em 0 a 0, também no Maracanã. Em caso de novo empate no placar agregado, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

Confira os relacionados do Vasco:

  • Goleiros: Fuzato, Léo Jardim e Pablo;
  • Defensores: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia;
  • Meio-campistas: Barros, Jair, Thiago Mendes, Ramon Rique, Rojas, Tchê Tchê e Nuno Moreira;
  • Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, João Vitor, Marino,  Spinelli.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti
 