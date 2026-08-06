Jair foi titular na vitória do Vasco sobre o FluminenseMatheus Lima / Vasco da Gama
Jair celebra nova classificação do Vasco sobre o Flu: 'Sabor especial'
Na temporada passada, o Cruz-Maltino também eliminou o Tricolor da Copa do Brasil, mas já na fase semifinal da competição
Jair celebra nova classificação do Vasco sobre o Flu: 'Sabor especial'
Na temporada passada, o Cruz-Maltino também eliminou o Tricolor da Copa do Brasil, mas já na fase semifinal da competição
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Cruz-Maltino superou o Tricolor por 3 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final
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