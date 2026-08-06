Jair foi titular na vitória do Vasco sobre o FluminenseMatheus Lima / Vasco da Gama

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João Alexandre Borges
Rio - Jair não escondeu a alegria após o Vasco levar a melhor sobre o Fluminense pelo segundo ano seguido na Copa do Brasil. Em entrevista na zona mista do Maracanã após o triunfo do Cruz-Maltino por 3 a 1, o volante falou em "sabor especial" e afirmou que é "muito bom" vencer o Tricolor. Com o resultado desta quarta-feira (5), a equipe de Pedro Emanuel garantiu vaga nas quartas de final da competição. 
"É um sabor especial, muito bom ganhar deles. A gente sabe que é uma rivalidade grande. Acho que o torcedor tem que comorar mesmo, porque a gente merece", disse Jair.
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Na partida desta quarta-feira (5), o Vasco abriu o placar com o gol de Brenner no primeiro tempo. O atacante ainda marcou na etapa complementar para ampliar a vantagem. Martinelli descontou para o Fluminense, que não conseguiu reagir. Já no apagar das luzes, Puma fez o terceiro do Cruz-Maltino e deu números finais ao jogo.
As duas equipes empataram sem gols na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o Gigante da Colina avançou às quartas com uma vitória por 3 a 1 no placar agregado.
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Copa do Brasil de 2025

Vasco e Fluminense também mediram forças na competição na temporada passada, mas pela fase semifinal. Na ida, o Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1 de virada.
Na volta, o Tricolor venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0. Nos pênaltis, porém, o Vasco levou a melhor por 4 a 3 e garantiu vaga na decisão.
Jair não estava à disposição na época dos jogos da semifinal, pois havia machucado o joelho direito no fim de agosto. 
Após exame de imagem, os médicos do clube constataram lesões nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial, além de meniscos e lesão osteocondral (na cartilagem e no osso), decorrentes da entorse que sofreu. Ele passou por cirurgia em setembro.