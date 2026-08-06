Impedimento semiautomático estreou no BrasileirãoReprodução/Premiere

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A CBF anunciou a utilização do impedimento semiautomático a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Isso será possível porque, como todos os oito classificados serão da primeira divisão do Brasileirão incluindo o Vasco, os estádios envolvidos já estão equipados com o sistema.
"É uma ferramenta que fortalece a competição, amplia a precisão das decisões e promove ainda mais equilíbrio, transparência e confiança. Chegar às quartas de final com essa tecnologia representa um avanço importante para a arbitragem e para o futebol brasileiro”, disse o diretor de arbitragem da CBF, Netto Góes.
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O impedimento semiautomático passou a ser utilizado no Brasileirão a partida da 20ª rodada em 25 de julho. Segundo a CBF, o sistema foi utilizado em cinco lances, com tempo médio de checagem de 47 segundos.

Os classificados para as quartas da Copa do Brasil

Até o momento, seis times já se garantiram na próxima fase do torneio de mata-mata: Vasco, Grêmio, Atletico-MG, Santos, Cruzeiro e Palmeiras.
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Restam ainda duas vagas que sairão dos jogos desta quinta-feira (6), entre Vitória e Athletico-PR (2 a 0 na ida para o Furacão) e Corinthians e Internacional (o Colorado fez o mesmo placar).

Quando será o sorteio dos confrontos

Depois da definição de todos os classificados, a CBF realizará em sua sede no Rio, na terça-feira (11), às 11h (de Brasília), o sorteio para definir os jogos das quartas de final da Copa do Brasil.