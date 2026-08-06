Puma Rodríguez comemora gol marcado sobre o Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
Lateral-direito do Vasco, Puma Rodríguez revelou que passa por um momento delicado em família: o seu pai sofreu um infarto e está internado, em situação grave. Mesmo assim, o defensor entrou em campo e balançou a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (5), no Maracanã, em jogo que selou a classificação do Cruz-Maltino às quartas de final da Copa do Brasil.
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“São muitas emoções juntas. Estamos passando por um momento difícil em família, meu pai está lutando pela vida, teve um infarto e está muito grave. Minha mãe e minha irmã estão do lado dele, todo mundo fazendo um esforço grande”, disse o jogador, em entrevista depois do clássico.

“Com o apoio do time e de toda a gente do clube, eu fico feliz”, completou.
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Puma Rodríguez é um dos artilheiros do Vasco na temporada, com seis gols. O próximo compromisso será contra o Bahia, domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Neste momento, soma 21 pontos e ocupa a 18ª posição.