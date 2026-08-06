Puma Rodríguez comemora gol marcado sobre o Fluminense, no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez comemora gol marcado sobre o Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/08/2026 09:20 | Atualizado 06/08/2026 09:22

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“São muitas emoções juntas. Estamos passando por um momento difícil em família, meu pai está lutando pela vida, teve um infarto e está muito grave. Minha mãe e minha irmã estão do lado dele, todo mundo fazendo um esforço grande”, disse o jogador, em entrevista depois do clássico.



“Com o apoio do time e de toda a gente do clube, eu fico feliz”, completou. “São muitas emoções juntas. Estamos passando por um momento difícil em família, meu pai está lutando pela vida, teve um infarto e está muito grave. Minha mãe e minha irmã estão do lado dele, todo mundo fazendo um esforço grande”, disse o jogador, em entrevista depois do clássico.“Com o apoio do time e de toda a gente do clube, eu fico feliz”, completou.