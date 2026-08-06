Pedro Emanuel no jogo entre Fluminense e Vasco - Matheus Lima/Vasco

Pedro Emanuel no jogo entre Fluminense e VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 06/08/2026 16:20

Rio - Pedro Emanuel foi anunciado como novo técnico do Vasco em julho e, mesmo com o pouco tempo de trabalho, já conseguiu completar missões importantes. O português, que perdeu apenas uma partida desde que chegou, comandou o time em classificações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Os jogadores têm notado a evolução do Cruz-Maltino

"O Mister tem trabalhado todos os dias, tem passado muitos vídeos para nós. Acho que todo mundo tem aproveitado ao máximo os treinos e os vídeos. Acho que a gente tem melhorado muito, tem evoluído como equipe. Vocês puderam ver hoje no campo a nossa organização tanto defensiva quanto ofensiva. É isso, tem que buscar evoluir cada vez mais", disse Jair, na zona mista do Maracanã, após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense.

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Outro jogador que avaliou a evolução do time com o treinador foi Nuno Moreira: "Acho que, conforme o tempo vai passando, ele está conseguindo impor as suas ideias. Cada dia que passa estamos melhores, isso é muito importante".

Até aqui, o português comandou o time em seis jogos: duas vitórias; três empates; e uma derrota.



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Confronto diante do Fluminense

A classificação mais recente foi na Copa do Brasil. No sábado (1º), o Vasco ficou no empate sem gols com o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final. Na partida da volta, que aconteceu na quarta-feira (5), o Gigante da Colina teve uma grande atuação e venceu o Tricolor por 3 a 1.

"Importante ganhar e sendo superior nesse segundo jogo. Acho que no primeiro a gente teve a posse de bola, mas não agrediu tanto como nesse. Temos que buscar crescer com os pés no chão, sabemos que temos que melhorar muito ainda, corrigir aquilo que fizemos de errado, mas tiveram muitas coisas boas hoje", analisou Jair.

Na partida desta quarta-feira (5), o Vasco abriu o placar com o gol de Brenner no primeiro tempo. O atacante ainda marcou na etapa complementar para ampliar a vantagem. Martinelli descontou para o Fluminense, que não conseguiu reagir. Já no apagar das luzes, Puma fez o terceiro do Cruz-Maltino e deu números finais ao jogo.



"Acho que o primeiro jogo tem sempre essas características de não querer perder para não ir em desvantagem para o segundo. Este jogo, acho que fizemos uma primeira parte impecável, fomos para o intervalo a ganhar 1 a 0. Na segunda parte, sabíamos que eles teriam que arriscar mais. Nos contra-ataques, conseguimos criar perigo. Foi assim que fizemos dois gols", avaliou Nuno Moreira.