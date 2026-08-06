Brian Rodríguez é atacante do América-MEXReprodução / Instagram @brianrodriguez_10
O Gigante da Colina já fez uma oferta de 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador, negada pelos mexicanos. Agora, o clube carioca planeja uma nova investida, desta vez de 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões), também por 60% dos direitos.
Brian Rodríguez tem 26 anos. Foi revelado pelo Peñarol em 2018 e acumulou passagens pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e Almería, da Espanha, até chegar ao América-MEX, em 2022. Participou da Copa do Mundo pela seleção uruguaia.
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