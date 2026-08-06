Lucho Rodríguez é o novo reforço do Cruzeiro - Divulgação/Cruzeiro

Lucho Rodríguez é o novo reforço do CruzeiroDivulgação/Cruzeiro

Publicado 06/08/2026 17:10 | Atualizado 06/08/2026 17:11

O Cruzeiro oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação de Luciano Rodríguez, que também estava na mira do Vasco . O atacante uruguaio de 23 anos pertence ao Neom, da Arábia saudita, e chega ao clube mineiro por empréstimo até julho de 2027 com opção de compra ao fim do vínculo.

O Cruz-Maltino trabalhava para contratar um jogador de área e tinha o jovem como um dos alvos, conforme informou a 'ESPN'. Ele teve passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025, quando marcou 20 gols e distribuiu três assistências em 69 jogos, antes de ser vendido ao Neom.

Pelo time saudita, ele balançou as redes seis vezes em 31 partidas e distribuiu duas assistências.

Anteriormente, o Gigante da Colina também havia manifestado interesse em Mehdi Taremi. No entanto, o atacante de 34 anos não tem interesse em atuar no Brasil neste momento.



*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.