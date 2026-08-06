Murilo renovou com o Palmeiras até dezembro de 2029 - Fabio Menotti/Palmeiras

Murilo renovou com o Palmeiras até dezembro de 2029Fabio Menotti/Palmeiras

Publicado 06/08/2026 16:48

São Paulo - Em busca de reforços para a defesa, o Vasco viu uma de suas pretensões cair por água abaixo nesta quinta-feira (6). Procurado pelo Cruz-Maltino no mês passado , o zagueiro Murilo acertou sua renovação com o Palmeiras e frustrou os planos do clube carioca.

O defensor, que já joga pela equipe paulista desde o início de 2022, tinha contrato até o fim de 2027, e o estendeu por mais dois anos. Com a nova assinatura, o vínculo do atleta de 29 anos se encerrará somente em dezembro de 2029.

"Já são quatro anos e meio que estou aqui, 230 jogos para mais. Espero aumentar cada vez mais esses números com essa extensão do contrato, ter a oportunidade de chegar entre os jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras. Tudo que eu sou hoje é graças ao Palmeiras", disse o zagueiro, no anúncio.



Por outro lado, o Vasco segue sua procura por novas opções para Pedro Emanuel. No momento, o principal alvo para o setor defensivo é o volante, que também pode jogar de zagueiro, Santiago Sosa. O argentino treina separado no Racing e tem conversas avançadas com o Cruz-Maltino

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza